Technischer Defekt: Railjet auf Weststrecke in Niederösterreich evakuiert

Aufgrund eines technischen Defekts ist ein Zug in der Nacht auf Dienstag auf der Westbahnstrecke in Loosdorf (Bezirk Melk) stehengeblieben und evakuiert worden.

Rund 160 Personen wurden mithilfe der Feuerwehr aus dem Railjet gebracht, bestätigte eine ÖBB-Sprecherin auf Anfrage Medienberichte. Verletzt wurde niemand, das Schienenfahrzeug wurde mit einem Hilfszug abtransportiert. Der Vorfall hatte sich am Montag gegen 23.00 Uhr ereignet.