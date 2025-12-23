Technischer Defekt: Railjet auf Weststrecke in Niederösterreich evakuiert
Rund 160 Personen wurden aus dem Railjet gebracht. Es gab keine Verletzten.
Aufgrund eines technischen Defekts ist ein Zug in der Nacht auf Dienstag auf der Westbahnstrecke in Loosdorf (Bezirk Melk) stehengeblieben und evakuiert worden.
Rund 160 Personen wurden mithilfe der Feuerwehr aus dem Railjet gebracht, bestätigte eine ÖBB-Sprecherin auf Anfrage Medienberichte. Verletzt wurde niemand, das Schienenfahrzeug wurde mit einem Hilfszug abtransportiert. Der Vorfall hatte sich am Montag gegen 23.00 Uhr ereignet.
Eine Weiterfahrt des aus Bregenz kommenden Zuges in Richtung Wien war nicht möglich. Abgeschlossen war die Evakuierung laut ÖBB am Dienstag um 1.40 Uhr. Die Passagiere wurden letztlich mit Bussen nach St. Pölten bzw. Wien-Meidling transportiert.
