Tragischer Unfall in Salzburg: Soldat von Eiszapfen erschlagen

Bei einem Unfall während der Ausbildung zum Heeresbergführer ist Donnerstagnachmittag in Kaprun (Pinzgau) ein 31-jähriger Schwede ums Leben gekommen.

Soldat starb am Unglücksort

Der Soldat war beim Eisklettern in Kaprun von einem großen Eiszapfen getroffen worden, der sich oberhalb gelöst hatte. Seine unverletzt gebliebenen Kameraden begannen sofort mit Hilfsmaßnahmen, die dann von der Besatzung des Rettungshubschraubers fortgesetzt wurden. Der Schwede starb aber noch am Unfallort, so die Polizei.