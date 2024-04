Pkw-Lenker übersah Rennradfahrer und rammte sie beim Abbiegen

Zwei Rennradfahrer sind an einer Kreuzung in der Stadt Salzburg am Freitag mit einem Autolenker beim Abbiegen zusammengestoßen. Ein 28-Jähriger krachte dabei mit seinem Fahrrad gegen die rechte Fahrzeugfront des Wagens, flog gegen die Windschutzscheibe und wurde samt Rad über das Dach des Pkw auf den Asphalt geschleudert.