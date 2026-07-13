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Salzburg

Nach Gewalttaten: 14-Jähriger in Salzburg festgenommen

Ein Jugendlicher hatte Messer und Elektroschocker bei sich, damit soll er Erwachsene bedroht haben. Zudem soll er seine Schwester schwer genötigt haben.
13.07.2026, 18:19

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Polizei-Abzeichen auf einer Uniform.

In Salzburg steht ein 14-jähriger Afghane unter Verdacht, im Juni zwei Erwachsene mit einem Messer und einem Elektroschocker bedroht zu haben. Außerdem soll er seiner Schwester gegenüber mehrfach gewalttätig geworden sein - und sie bedroht und schwer genötigt haben.

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Ein bereits verhängtes Betretungs- und Annäherungsverbot und ein vorläufiges Waffenverbot fruchteten dabei laut Polizei nichts. Nun wurde der Jugendliche nach umfangreichen Ermittlungen festgenommen.

Komplizen ebenfalls festgenommen

Der Bursche wurde in die Justizanstalt Salzburg gebracht, hieß es am Montag. Er soll ebenfalls im Juni gemeinsam mit einem 30-jährigen Türken und einem 36-jährigen Staatenlosen auch bei einem Raubüberfall Bargeld und Suchtmittel erbeutet haben. Die Polizei nahm die beiden Komplizen ebenfalls fest. Im Zuge der Amtshandlung verletzte der Türke einen Polizisten. Alle drei Verdächtigen zeigten sich in ersten Einvernahmen nicht geständig.

Salzburg
Agenturen, safran  | 

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