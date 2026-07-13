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Salzburg: Fußgänger auf Westbahn von Güterzug erfasst
Güterzug erfasste Fußgänger auf Westbahnstrecke: 22-Jähriger nahe der Bahnhaltestelle Köstendorf-Weng verletzt.
Auf der ÖBB-Westbahnstrecke in Salzburg ist am Sonntag gegen 22.30 Uhr ein Mann von einem Güterzug erfasst worden. Der 22-jährige Ungar dürfte nahe der Bahnhaltestelle Köstendorf-Weng neben den Gleisen spaziert sein.
Wie die Polizei informierte, wurde er durch den Zusammenstoß verletzt und nach medizinischer Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Salzburg geflogen.
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