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Salzburg: Fußgänger auf Westbahn von Güterzug erfasst

Güterzug erfasste Fußgänger auf Westbahnstrecke: 22-Jähriger nahe der Bahnhaltestelle Köstendorf-Weng verletzt.
13.07.2026, 12:01

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Die Frontansicht eines rot-weißen ÖBB-Zuges.

Auf der ÖBB-Westbahnstrecke in Salzburg ist am Sonntag gegen 22.30 Uhr ein Mann von einem Güterzug erfasst worden. Der 22-jährige Ungar dürfte nahe der Bahnhaltestelle Köstendorf-Weng neben den Gleisen spaziert sein. 

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Wie die Polizei informierte, wurde er durch den Zusammenstoß verletzt und nach medizinischer Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Salzburg geflogen. 

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