Feldbrand in Anif: Häuser wegen Großfeuers evakuiert

Während Mäharbeiten hat am Sonntagnachmittag in Anif (Flachgau) eine Heuballenpresse Feuer gefangen. Die Flammen griffen auf den vorgespannten Traktor über und setzten aufgrund der Trockenheit rasch das frisch abgemähte Feld in Brand.

Rund 100 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren waren mit den Löscharbeiten beschäftigt. Laut Polizei wurden durch das Feuer die Presse, der Traktor und rund 6 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche vernichtet.

Keine Verletzten

Während des Einsatzes musste die nahe Alpenstraße vorübergehend für den Verkehr gesperrt werden. Vorsorglich wurden auch mehrere Häuser in der Nähe des brennenden Felds evakuiert. Als Ursache für den Brand wird ein technischer Defekt an der Rundballenpresse angenommen.

Personen wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe liegt im unteren sechsstelligen Bereich.