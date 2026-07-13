Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Salzburg

Feldbrand in Anif: Häuser wegen Großfeuers evakuiert

Bei Mäharbeiten geriet eine Heuballenpresse in Brand. Die Flammen breiteten sich auf ein Feld aus, rund 6 Hektar wurden zerstört.
13.07.2026, 09:43

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Feuerwehr löscht einen ausgebrannten Acker am Straßenrand mit mehreren Einsatzkräften und Fahrzeugen.

Während Mäharbeiten hat am Sonntagnachmittag in Anif (Flachgau) eine Heuballenpresse Feuer gefangen. Die Flammen griffen auf den vorgespannten Traktor über und setzten aufgrund der Trockenheit rasch das frisch abgemähte Feld in Brand.

Messerattacke auf Ex-Frau: 70-Jähriger zu 15 Jahren Haft verurteilt

Rund 100 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren waren mit den Löscharbeiten beschäftigt. Laut Polizei wurden durch das Feuer die Presse, der Traktor und rund 6 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche vernichtet. 

Keine Verletzten

Während des Einsatzes musste die nahe Alpenstraße vorübergehend für den Verkehr gesperrt werden. Vorsorglich wurden auch mehrere Häuser in der Nähe des brennenden Felds evakuiert. Als Ursache für den Brand wird ein technischer Defekt an der Rundballenpresse angenommen. 

Personen wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe liegt im unteren sechsstelligen Bereich.

Agenturen  | 

Kommentare