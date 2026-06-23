Salzburg Gericht entscheidet: Paul Fürst ist weiterhin der Erfinder der Mozartkugel

Die Salzburger Café-Konditorei Fürst darf sich weiterhin als Erfinderin der Mozartkugel bezeichnen. Wie das Landesgericht Salzburg nun feststellte, wurde die weltbekannte kugelförmige Praline im Jahr 1890 von Geschäftsgründer Paul Fürst erfunden - auch wenn es in den Jahren zuvor schon Produkte mit dem Namen "Mozartkugel" gab. Der Antrag eines Mitbewerbers, der Confiserie Josef Holzermayr, auf eine einstweilige Verfügung auf Unterlassung wurde rechtskräftig abgewiesen.

Fürst und Holzermayr sind nicht die einzigen Hersteller von Mozartkugeln, beide Unternehmen liefern sich jedoch seit dem Vorjahr an mehreren Fronten Rechtsstreitigkeiten. Befeuert wurde die Auseinandersetzung im Sommer 2025. Damals stieß der Salzburger Historiker Gerhard Ammerer auf ein Inserat in der Tageszeitung "Die Presse" aus dem Jahr 1881, in dem über die "Salzburger Spezialität Mozartkugeln - handgefertigt von R. Baumann, Conditor, Salzburg" berichtet wurde. Baumanns Geschäft war der Vorgänger der heutigen Confiserie Holzermayr. Marzipan, Pistazien, Nougat, Schokolade in Kugelform Holzermayr stellte daraufhin unter anderem einen Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung gegen die Konditorei und ihren Geschäftsführer Martin Fürst - er leitet das Traditionsunternehmen seit 2015 in fünfter Generation. Mit ihrer Aussage, Erfinder der Mozartkugel zu sein, würden sie gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) verstoßen. Das Gericht kam jedoch zu einem anderen Schluss und bezeichnete Paul Fürst als Erfinder. Denn aus den vorgelegten Unterlagen "ergibt sich eben gerade nicht, dass es sich bei dem Produkt, das 1881 als Mozartkugel beworben wurde, um das handelt, was heute als Mozartkugel verstanden wird - eine kugelförmige Praline aus Marzipan mit Pistazien, Nougat und Schokolade". Baumann habe damals mit "Chocoladen-Bonbons" oder "Chocoladen-Creme-Kugeln" geworben. "Diese Bezeichnungen lassen keinen Rückschluss auf die Zusammensetzung des Produkts zu", argumentierte das Gericht.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/JOE KLAMAR Aktuell hat das Haus Fürst bei den Streitereien die Nase vorn.