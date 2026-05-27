17 Einbrüche in Salzburg geklärt: 40.000 Euro Schaden

Zwischen Ende Jänner und Mitte März kam es in der Stadt Salzburg immer wieder zu Einbrüchen, die die Salzburger Polizei nun klären konnte. 17 Einbrüche waren es insgesamt.

Im Visier der Ermittler stehen zwei amtsbekannte Österreicher im Alter von 17 und 18 Jahren, die als Tatverdächtige gelten. Sie sollen sich auf ein breites Spektrum an Zielen konzentriert haben: Laut Polizei sollen sie unter anderem in mehrere Bildungseinrichtungen, Beherbergungsbetriebe und Gastronomiebetriebe eingebrochen sein.

Beute: 7.000 Euro - Schaden: 40.000 Euro

Zudem werden sie beschuldigt, mehrere Einschleichdiebstähle in unversperrte Pkw begangen haben. In allen Fällen hatten es Jugendlichen auf Bargeld abgesehen. Der durch die Taten entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach aktuellem Ermittlungsstand auf rund 40.000 Euro, während die tatsächliche Beute bei etwa 7.000 Euro liegt.