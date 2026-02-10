Einbruchsserie in Salzburg: Polizei schnappte Einbrecher auf dem Dach

Die Salzburger Polizei nahm am Montagabend einen 30-jährigen Mann fest, der im Verdacht steht, mehrere Einbrüche in einem Mehrparteienhaus in Lehen verübt zu haben.

Eine Bewohnerin des Mehrparteienhauses alarmierte die Einsatzkräfte kurz nach 21 Uhr, nachdem sie verdächtige Geräusche vom Dachboden wahrgenommen hatte. Beim Eintreffen sahen die Beamten eine Person auf dem Dach des Gebäudes, die sich zur Dachgeschoßwohnung verschaffte.

Drei Einbrüche am Nachmittag

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige bereits am Nachmittag desselben Tages in dem Wohnhaus aktiv war: Der 30-Jährigehat sich laut Polizei Zutritt in drei weitere Wohnungen verschafft, indem er die Wohnungstüren eintrat. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens konnte von den Ermittlern bislang nicht beziffert werden.

Nach seiner Festnahme wurde der Einbrecher auf freiem Fuß angezeigt.