Einbrecher in Salzburg erschossen: Komplizin verurteilt

"Ich war verliebt und bin nur mit ihm mitgegangen", verteidigt sich die Frau vor Gericht: Die 30-Jährige ist wegen mehrerer Einbruchsdiebstähle angeklagt, die sie gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten in Salzburg begangen haben soll. Schütze in U-Haft Der letzte Coup des Paares Ende Juli, bei dem die Ungarin nur "Mitläuferin" gewesen sein will, endete jedoch fatal: Ihr Freund wurde bei dem Einbruch in ein Einfamilienhaus getötet. Der Besitzer, der den 30-Jährige erschoss, sitzt seit Oktober in U-Haft – gegen den Mann wird wegen Mordverdachts ermittelt.

Die Angeklagte, dreifache Mutter, soll sich laut Staatsanwaltschaft in Ungarn von ihrem gewalttätigen Mann und Vater ihrer Kinder getrennt haben und ihrem neuen Partner nach Österreich gefolgt sein. "Dabei gewesen" Gemeinsam sollen sie drei Mal auf Einbruchstour gewesen sein und dabei unter anderem Bankomatkarten und einen E-Scooter gestohlen haben. Sie sei "dabei gewesen", gesteht die Frau am Donnerstag im Straflandesgericht Salzburg: Sie habe aber selbst nie Beute mitgenommen.