Einbrecher in Salzburg erschossen: Schütze will nicht aussagen

Nach den tödlichen Schüssen eines Hausbesitzers auf einen mutmaßlichen Einbrecher am 31. Juli in der Stadt Salzburg laufen die Ermittlungen.

Wie die stellvertretende Sprecherin der Salzburger Staatsanwaltschaft, Elena Haslinger, am Montag zur APA sagte, macht der Schütze derzeit von seinem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch. Zugleich wurde eine Untersuchung des am Tatort sichergestellten Messers auf DNA-Spuren und Fingerabdrücke in der Gerichtsmedizin veranlasst.

Ermittlungen wegen Mordverdachts

Die Staatsanwaltschaft hat gegen den 66-jährigen Schützen Ermittlungen wegen Mordverdachts eingeleitet. Der Mann soll Medienberichten zufolge drei Schüsse auf den Einbrecher - einen 29-jährigen Ungarn - abgegeben haben, darunter einen Schuss in den Hinterkopf.

Das wird von Polizei und Behörden aber weder bestätigt noch dementiert. Das Obduktionsergebnis liegt zwar vor, aus ermittlungstaktischen Gründen werden aber noch keine weiteren Erkenntnisse zu dem Fall veröffentlicht.