Salzburg

Nach tödlichen Schüssen auf Einbrecher in Salzburg: Schütze verhaftet

Dem 47-Jährigen wird versuchter Mord angelastet.
Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordverdachts gegen 66-Jährigen, der Einbrecher am Hinterkopf getroffen hat.
17.10.25, 11:54
Nach den tödlichen Schüssen eines Hausbesitzers auf einen mutmaßlichen Einbrecher am 31. Juli in der Stadt Salzburg ist der 66-jährige Schütze am Freitag in Salzburg verhaftet worden.

Die Staatsanwaltschaft sieht einen dringenden Verdacht des Mordes, weil der Einbrecher bei der Schussabgabe bereits auf der Flucht gewesen sein dürfte. Der 31-Jährige wurde von einem Projektil am Hinterkopf getroffen, informierte die Staatsanwaltschaft am Freitag in einer Aussendung.

