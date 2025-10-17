Salzburgerin verlor 76.000 Euro an Anlagebetrüger
Die 62-Jährige hat das Geld in den vergangenen Wochen auf das Konto von Unbekannten überwiesen
Rund 76.000 Euro hat eine Salzburgerin in den vergangenen Wochen an Betrüger verloren. Die 62-Jährige wollte ihr Geld gewinnbringend anlegen und überwies es im Zeitraum von Ende September bis Mitte Oktober auf das Konto von Unbekannten.
Am Donnerstag erstattete sie Anzeige.
Wie es zum Kontakt zwischen Betrügern und Opfer gekommen war, sei bis dato ebenso wenig bekannt wie weitere Details. Die Ermittlungen dazu seien im Laufen, sagte eine Sprecherin der Polizei.
Kommentare