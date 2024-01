Versöhnung nach Streit ging schief: Mann mit Waffe bedroht

Eine Aussprache zwischen einem 41-jährigen aus der Stadt Salzburg und einem 31-Jährigen aus dem Tennengau eskalierte Samstagvormittag in der Stadt Salzburg völlig: Die Männer waren am Abend davor bei einem Telefonat in Streit geraten und wollten sich eigentlich am Samstag bei einem Treffen versöhnen.

Daher besuchte der 31-Jährige in Begleitung eines 23-Jährigen den Salzburger in dessen Wohnung. Das Gespräch schaukelte sich auf, am Ende griff der 23-Jährige zu einer Schreckschusspistole und bedrohte den 41-Jährigen.

Es bestand bereits Waffenverbot

Die alarmierte Polizei stellte den geflüchteten 23-Jährigen in Hallein, er wurde in das Polizeianhaltezentrum überstellt. Die sichergestellte Schreckschusspistole gehörte dem 31-jährigen Tennengauer, wie dieser selber zugab. Gegen ihn bestand bereits ein aufrechtes Waffenverbot. Die Ermittlungen wegen schwerer Nötigung und gefährlicher Drohung wurden aufgenommen.