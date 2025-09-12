Salzburg erlaubt Abschüsse von Bibern, WWF schlägt Alarm

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Im Bundesland Salzburg tritt am Freitag eine Verordnung in Kraft, mit der das Management der wild lebenden Biber "auf breitere Füße" gestellt werden soll, wie die zuständige Landeshauptfrau-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) betont. Die Verordnung sieht auch den Abschuss von bis zu 15 der rund 400 Biber vor. Die Naturschutzorganisation WWF sieht im neuen Regelwerk einen mehrfachen Verstoß gegen EU-Recht. Wo sind die Biber-Reviere? Ziel sei es, Konflikte mit Prävention, Entschädigung und auch der Erlegung zu minimieren, so Svazek: "An dieser Reihenfolge werden wir auch festhalten." Der Biberbestand im Bundesland Salzburg beträgt derzeit rund 400 Exemplare. Der Großteil der Reviere liegt entlang der Salzach im Flachgau und entlang der Saalach im Pinzgau.

In der Begutachtung zum Verordnungsentwurf waren 17 Stellungnahmen abgegeben worden, die laut Svazek aber nur zum Teil eingearbeitet worden seien, da EU-rechtliche Vorgaben eingehalten werden müssen. Für 2026 sei aber bereits eine Novelle geplant, in der weitere Aspekte berücksichtigt werden sollen, etwa die aktuelle Entwicklung der Biberpopulation. Was ist geplant? Die Verordnung sieht drei große Teilbereiche vor: Entfernung von Dämmen.

Verbringung der Biber.

Abschuss von Bibern. Als Präventionsmaßnahmen sind unter anderem der Einzelschutz, das Anbringen von stark riechenden Substanzen zur Vertreibung, Entschädigungen und eine Biberprämie als Teil des Vertragsnaturschutzes sowie Beratung durch die Biberbeauftragte des Landes Salzburg vorgesehen. Fischer stimmen zu Zustimmung kommt vom Landesfischereiverband. "Biberbauten und ihre Dämme sind unüberwindbare Hürden für die Fische, die so teilweise nicht mehr ihre Laichplätze erreichen können", sagte deren Geschäftsführerin Daniela Latzer. So könne etwa aktuell im Pinzgau die Äsche in Seitengewässern der Saalach die Eiablage nicht mehr durchführen. Aber auch die Ufervegetation würde unter dem Biber leiden, weil durch gefällte Bäume Beschattungsmöglichkeiten fehlen.