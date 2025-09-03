Unerwartete Barrikade: Biber blockiert beliebten Radweg in St. Pölten
Die Feuerwehr musste frühmorgens ausrücken, konnte die Gefahr aber rasch bannen.
Früh am Mittwochmorgen, gegen 5.30 Uhr, wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Pölten-St. Georgen zu einem Einsatz auf den Traisentalradweg gerufen.
Mehrere Radfahrer waren dort zu Sturz gekommen, nachdem ein Baum quer über dem beliebten Radweg lag.
Am Einsatzort zeigte sich schnell, wer für die unerwartete Blockade verantwortlich war: Ein Biber hatte in der Nacht den Baum gefällt und damit den Radweg versperrt.
Einsatz war rasch erledigt
Mit wenigen Handgriffen konnte die Feuerwehr den Baum entfernen und so den Weg für Radfahrer wieder freigeben. Nach rund einer halben Stunde rückten die Einsatzkräfte wieder ins Feuerwehrhaus ein. Ob ein Biker verletzt wurde, ist nicht bekannt.
