Raub an 87-Jähriger in Salzburg: Ein Verdächtiger in Haft, einer flüchtig

Zwei Männer aus Rumänien im Alter von 42 und 45 Jahren werden verdächtigt, die ältere Frau in ihrem Wohnhaus überfallen zu haben. Einen der Tatverdächtigen nahmen Polizisten am 17. Juni in Salzburg fest – der zweite Verdächtige ist nach wie vor auf der Flucht.

Wenige Tage nach dem schweren Raubüberfall auf eine 87-jährige Salzburgerin haben Ermittler des Landeskriminalamts Salzburg die Tat vom 13. Juni geklärt.

Bekannte entdeckten das verletzte Opfer

Das Verbrechen fiel zunächst auf, weil die Pensionistin am 14. Juni nicht zu einem vereinbarten Treffen erschien. Besorgte Bekannte suchten daraufhin ihr Wohnhaus auf und fanden die Frau verletzt im Eingangsbereich. Sie alarmierten sofort die Rettungskräfte. Die Verletzungen der 87-Jährigen deuten auf Fremdverschulden hin. Nach einer Durchsuchung der Wohnräumlichkeiten erhärtete sich der Verdacht eines Raubes: Bargeld der Frau fehlte.

Auch ihre Familie wurde alarmiert, woraufhin diese die Polizei verständigte. Nach aktuellem Ermittlungsstand sollen die beiden Tatverdächtigen neben dem Bargeld – dessen genaue Höhe noch unbekannt ist – auch Goldschmuck gestohlen haben.

Einer festgenommen, einer flüchtig – Ermittlungen dauern an

Dem 42-jährigen Tatverdächtigen gelang die Flucht nicht: Er wurde am 17. Juni von Polizisten in Salzburg festgenommen und befindet sich seither in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Salzburg. Der Mann verweigerte die Aussage. Sein mutmaßlicher Komplize, ein 45-jähriger rumänischer Staatsbürger, ist hingegen weiterhin flüchtig. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts Salzburg sind noch nicht abgeschlossen. Die genaue Schadenssumme sowie weitere Details zum Tathergang werden noch erhoben.