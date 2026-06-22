Porsche-Villa am Kapuzinerberg inseriert: "Reichen-Bashing" als Motiv?

Der Manager und Porsche-Aufsichtsratschef Wolfgang Porsche will seine Villa am Salzburger Kapuzinerberg offenbar wieder verkaufen. Wie die deutsche Zeitung Bild berichtet, wird das Anwesen über das französische Luxusimmobilienportal Le Figaro Properties für rund 12,7 Mio. Euro angeboten. Im Vorjahr hatte die Stadt Salzburg Porsche für seine Villa nach heftigen Diskussionen den Bau einer unterirdischen Parkgarage samt privatem Zufahrtstunnel auf öffentlichem Grund bewilligt.

Ein Porsche-Immobilienmanager bestätigte das Verkaufsangebot auf der Immobilien-Plattform. "Es stimmt, dass es diesbezüglich Überlegungen gibt. Endgültig fixiert ist aber noch nichts", sagte er gegenüber den Salzburger Nachrichten. "Reichen-Bashing" als Motiv nicht bestätigt Das in der Bild-Zeitung genannte Motiv für den Verkauf, anhaltende Kritik am Tunnelbau und ein "Reichen-Bashing" in Salzburg, wollte er nicht voll bestätigen. Die Misstöne rund um das Tunnelprojekt seien nicht der alleinige Grund für die Verkaufsüberlegungen. Allerdings habe sich eine allgemeine Neiddebatte entwickelt. Es sei zweifelhaft, ob für Porsche ein Leben in der Salzburger Immobilie so aussehen könne, wie er sich das ursprünglich erwartet habe. Grundstücke für Tunnel und Tiefgarage gehören der Stadt Der 83-jährige Milliardär hatte das "Paschinger Schlössl" im Jahr 2020 um 8,4 Millionen Euro gekauft und renovieren lassen. Die Villa gehörte früher einmal dem 1934 aus Salzburg nach Großbritannien geflüchteten Schriftsteller Stefan Zweig. Die Pläne für das noch nicht umgesetzte Bauvorhaben - allen voran der 500 Meter lange Tunnel - sorgten für heftige politische Diskussionen und Proteste von Aktivisten in Salzburg.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/BARBARA GINDL Vor allem der 500 Meter lange Privattunnel sorgte für Aufregung.

Wolfgang Porsche führte als Argument für den Bau ins Treffen, dass das Befahren des steilen und engen bestehenden Wegs zur Villa - besonders auch bei schlechten Wetterverhältnissen - schwierig bzw. teilweise sogar unmöglich sei. Für seine umstrittenen Pläne war eine raumordnungsrechtliche Einzelbewilligung notwendig, weil der Bau im Grünland liegt. Die von der Tiefgarage und vom Tunnel betroffenen Grundstücke gehören der Stadt. Immerwährende Dienstbarkeit um 48.000 Euro Für Kritik sorgte im Vorjahr auch, dass Porsche für den Dienstbarkeitsvertrag für die Nutzung des unterirdischen Stadtgrunds einmalig 48.000 Euro bezahle. Gegner des Baus hielten das für viel zu wenig, die Höhe der Abgeltung wurde später jedoch durch ein Gutachten bestätigt. Die Entscheidung für die Bewilligung fiel mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP und FPÖ - die KPÖ Plus und die Grüne Bürgerliste waren dagegen.