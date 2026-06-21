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Motorradlenker und Mitfahrerin starben bei schwerem Verkehrsunfall
Pkw und Motorrad stießen auf der B320 zusammen, Motorradlenker und Mitfahrerin erlitten tödliche Verletzungen.
Bei einem schweren Verkehrsunfall im Pongau sind am Sonntagnachmittag auf der Ennstalbundesstraße B320 zwischen Radstadt und Mandling sind zwei Personen ums Leben gekommen. Sie waren auf einem Motorrad unterwegs, es kam zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw.
Dabei erlitten der Motorradlenker aus der Steiermark und seine Mitfahrerin aus Oberösterreicher so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starben, teilte die Polizei am Sonntagabend mit.
Die beiden Insassen des Pkw wurden ebenfalls verletzt und ins Krankenhaus Schwarzach eingeliefert. Der Lenker des Pkw war nicht alkoholisiert. Um die genaue Unfallursache zu klären, war ein Sachverständiger vor Ort.
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