Bei einem schweren Verkehrsunfall im Pongau sind am Sonntagnachmittag auf der Ennstalbundesstraße B320 zwischen Radstadt und Mandling sind zwei Personen ums Leben gekommen. Sie waren auf einem Motorrad unterwegs, es kam zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw.

Dabei erlitten der Motorradlenker aus der Steiermark und seine Mitfahrerin aus Oberösterreicher so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starben, teilte die Polizei am Sonntagabend mit.