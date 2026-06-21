1,64 Promille: Alkolenker kollidierte mit Familie und fuhr weiter
Ein 29-jähriger Autofahrer ist am Samstag gegen 18 Uhr in Kremsmünster mit dem PKW einer Familie kollidiert und setzte seine Fahrt danach zunächst fort.
Bei dem Unfall wurde der 38-jährige Fahrer des anderen Fahrzeugs verletzt; In seinem Auto befanden sich auch seine 33-jährige Ehefrau und die gemeinsame zweijährige Tochter.
Ein Alkotest beim 29-Jährigen ergab 1,64 Promille.
Unfall auf der Greinerstraße: Familie mit Kleinkind betroffen
Zum Vorfall kam es auf der Greinerstraße in Kremsmünster. Der 29-Jährige aus dem Bezirk Steyr-Land war mit drei Arbeitskollegen unterwegs und wollte auf die B122 in Richtung Nußbach auffahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem PKW eines 38-Jährigen aus Steyr.
Dessen 33-jährige Ehefrau und die gemeinsame zweijährige Tochter saßen ebenfalls im Fahrzeug. Der 38-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.
Fluchtversuch endet nach 200 Metern – 1,64 Promille gemessen
Der 29-Jährige hielt seinen PKW nach dem Zusammenstoß nicht an, sondern setzte die Fahrt noch für etwa 200 Meter fort.
Wegen eines Reifen- bzw. Felgendefekts musste er dann anhalten. Ein Alkotest ergab 1,64 Promille.
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