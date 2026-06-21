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Oberösterreich

1,64 Promille: Alkolenker kollidierte mit Familie und fuhr weiter

Der 29-Jährige setzte nach dem Zusammenstoß seine Fahrt zunächst fort.
21.06.2026, 21:16

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Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs in der Dunkelheit.

Ein 29-jähriger Autofahrer ist am Samstag gegen 18 Uhr in Kremsmünster mit dem PKW einer Familie kollidiert und setzte seine Fahrt danach zunächst fort. 

Bei dem Unfall wurde der 38-jährige Fahrer des anderen Fahrzeugs verletzt; In seinem Auto befanden sich auch seine 33-jährige Ehefrau und die gemeinsame zweijährige Tochter. 

Ein Alkotest beim 29-Jährigen ergab 1,64 Promille.

Unfall auf der Greinerstraße: Familie mit Kleinkind betroffen

Zum Vorfall kam es  auf der Greinerstraße in Kremsmünster. Der 29-Jährige aus dem Bezirk Steyr-Land war mit drei Arbeitskollegen unterwegs und wollte auf die B122 in Richtung Nußbach auffahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem PKW eines 38-Jährigen aus Steyr. 

Dessen 33-jährige Ehefrau und die gemeinsame zweijährige Tochter saßen ebenfalls im Fahrzeug. Der 38-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Fluchtversuch endet nach 200 Metern – 1,64 Promille gemessen

Der 29-Jährige hielt seinen PKW nach dem Zusammenstoß nicht an, sondern setzte die Fahrt noch für etwa 200 Meter fort. 

Wegen eines Reifen- bzw. Felgendefekts musste er dann anhalten. Ein Alkotest ergab 1,64 Promille.

Blaulicht
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