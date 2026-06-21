Ein 29-jähriger Autofahrer ist am Samstag gegen 18 Uhr in Kremsmünster mit dem PKW einer Familie kollidiert und setzte seine Fahrt danach zunächst fort. Bei dem Unfall wurde der 38-jährige Fahrer des anderen Fahrzeugs verletzt; In seinem Auto befanden sich auch seine 33-jährige Ehefrau und die gemeinsame zweijährige Tochter. Ein Alkotest beim 29-Jährigen ergab 1,64 Promille.

Unfall auf der Greinerstraße: Familie mit Kleinkind betroffen Zum Vorfall kam es auf der Greinerstraße in Kremsmünster. Der 29-Jährige aus dem Bezirk Steyr-Land war mit drei Arbeitskollegen unterwegs und wollte auf die B122 in Richtung Nußbach auffahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem PKW eines 38-Jährigen aus Steyr. Dessen 33-jährige Ehefrau und die gemeinsame zweijährige Tochter saßen ebenfalls im Fahrzeug. Der 38-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.