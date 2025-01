Pkw krachte gegen Brückengeländer in Salzburg: Drei Verletzte

Drei Jugendliche sind Samstagabend bei einem Verkehrsunfall in Köstendorf im Salzburger Flachgau verletzt worden. Der 17-jährige Lenker kam mit dem Pkw in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und krachte anschließend frontal in ein Brückengeländer.

Der Fahrer und die beiden Insassen, eine 16-Jährige und ein 15-Jähriger, wurden verletzt und in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Viel zu schnell unterwegs

Der Lenker dürfte laut Zeugenaussage mit dem Auto auf der L206 in Kleinköstendorf mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Ein Alkotest beim 17-jährigen Fahrer verlief negativ. Beim Wagen entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt und Pfongau rückten mit fünf Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften zum Unfallort aus.