Stefan Zweig besaß in der Zwischenkriegszeit das Paschinger Schlössl in Salzburg, das heute Wolfgang Porsche gehört. Jetzt ist ein weit über die Grenzen der Mozartstadt hinausgehender Wirbel um die herrschaftliche Residenz ausgebrochen. Denn der Aufsichtsratsvorsitzende der gleichnamigen Automarke möchte für eine neue Zufahrt zu seiner Villa einen Tunnel in den unter Landschaftsschutz stehenden Kapuzinerberg graben.

Schon Stefan Zweig ließ das 1917 erworbene, völlig heruntergekommene Schlössl großzügig renovieren und erstmals elektrisches Licht, eine für damalige Zeiten moderne Heizung und einen Telefonanschluss installieren. Dermaßen aufgemöbelt, wurde das Anwesen am Kapuzinerberg zum Treffpunkt von Zweigs Künstlerfreunden wie Thomas Mann, Hugo von Hofmannsthal, Arthur Schnitzler, Franz Werfel, Hermann Bahr, James Joyce und Richard Strauss. „Freilich war Salzburg damals“, schreibt Stefan Zweig weiter, „noch nicht die durch ihre Festspiele berühmte (und im Sommer snobistisch sich gebärdende) Rendezvousstadt der Prominenten, sondern ein antiquarisches, schläfriges, romantisches Städtchen am letzten Abhange der Alpen“.

Stefan Zweig war in den 15 Jahren, in denen er das Schlössl mit seiner ersten Frau Friderike bewohnte, außerordentlich produktiv, verfasste hier wesentliche Werke, darunter seine „Sternstunden der Menschheit“ sowie Biografien über Joseph Fouché und Marie Antoinette.

Was daran lag, dass das Paschinger Schlössl so nahe an dem bereits von Hitler beherrschten Deutschen Reich lag, „dass ich nachts, von der deutschen Grenze her, immer das Rollen von Panzern hörte und dort angesichts der nahen Nazihorden nicht mehr ruhig schlafen konnte“.

Der Abschiedsbrief

Während Stefan Zweig das Paschinger Schlössl im Jahr 1937, also noch vor dem „Anschluss“, an die Salzburger Kaufmannsfamilie Gollhofer verkaufte, beschwor er in London seinen Freund und Schriftstellerkollegen Carl Zuckmayer, seinen Besitz in Österreich, so lange dies noch möglich wäre, ebenfalls abzustoßen und im sicheren Großbritannien zu bleiben. Doch Zuckmayer glaubte nicht an die Nazigefahr und kehrte in sein Haus in Henndorf am Wallersee zurück. Um sich nach Einmarsch der Hitler-Truppen auf die Flucht begeben zu müssen. Ohne sein Hab und Gut mitnehmen zu können, wie Stefan Zweig es vorhergesehen hatte. Die Familie Gollhofer behielt das Paschinger Schlössl bis zum Jahr 2020, ehe sie es an seinen jetzigen Besitzer, den heute 81-jährigen Wolfgang Porsche, verkaufte.

Stefan Zweig war von England über die USA, Argentinien und Paraguay nach Brasilien emigriert, wo er sich am 23. Februar 1942 im Alter von 60 Jahren gemeinsam mit seiner zweiten Frau Lotte das Leben nahm. Als Grund gab er in seinem Abschiedsbrief die Zerstörung seiner „geistigen Heimat Europa“ an.