Dürfen sie bleiben? Wende im Fall der drei Nonnen von Goldenstein

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Die Schwestern Bernadette, Regina und Rita dürften in ihrem Wunsch, den Lebensabend im Kloster Goldenstein zu verbringen, einen großen Schritt weitergekommen sein. Ziel ist der Verbleib im Kloster Laut Kathpress entschied sich der Vatikan für einen Kompromiss: Die dafür zuständige Behörde, das Dikasterium, stellt Propst Markus Grasl einen Assistenten zur Seite. Der Salzburger Erzabt Jakob Auer soll helfen, eine Vereinbarung mit den Nonnen zu schließen. Ziel sei der Verbleib der drei mehr als 80-jährigen Nonnen im Kloster.

Die Geschichte der Schwestern – sie sind die letzten drei Augustiner Chorfrauen Österreichs – machte im Herbst 2025 weltweit Schlagzeilen: Bernadette, Regina und Rita verließen das Seniorenheim, in das sie nie wollten, und besetzten ihr leer stehendes Kloster, in dem sie Jahrzehnte gelebt und unterrichtet hatten, dem Kloster ist eine Schule angeschlossen. Aus dem Blickfeld zurückgezogen Danach folgten Debatten auf mehreren Ebenen, immer begleitet von Medien und Öffentlichkeit. Auch ein Streit um den Auftritt der Nonnen in den sozialen Medien eskalierte, im Advent zogen sie sich mehr aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit zurück und baten Rom um eine Entscheidung.