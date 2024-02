Nach tödlicher Messerstecherei in Salzburg: Ermittlungen laufen

Bei der zweiten Auseinandersetzung, die eskaliert war, waren rund 15 Personen beteiligt. Dabei wurden mindestens drei Personen verletzt, und zwar drei Syrer im Alter von 19, 25 und 31 Jahren. Die Polizei nahm in diesem Fall drei Verdächtige im Alter von 17, 18 und 19 Jahren fest, die ebenfalls alle in Syrien geboren wurden und in Salzburg wohnhaft sind.

Die Polizei stellte im Zuge der Durchsuchung des Tatortes - der Lehener Park - ein Messer sicher. Es wird derzeit auf Spuren und einen Tatzusammenhang überprüft. Die Motive der Gewalttaten und die genauen Tathergänge sind noch nicht bekannt. Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Salzburg durch. Laut Polizei laufen derzeit intensive Fahndungsmaßnahmen, Spurenauswertungen und Zeugeneinvernahmen.