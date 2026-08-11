Autor und Künstler Max Blaeulich mit 74 Jahren gestorben

Der Salzburger Autor, Verleger, Antiquar und Künstler Max Blaeulich ist tot. Er starb am Dienstag nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 74 Jahren in Salzburg . Das gab sein Freund Karl-Markus Gauß der APA bekannt.

Blaeulich betrieb das Antiquariat Weinek und den Kleinverlag Tartin. Als Herausgeber veröffentlichte er zahlreiche Werke vergessener oder im deutschen Sprachraum unbekannt gebliebener Autoren.

Von Literatur bis bildender Kunst

Blaeulich studierte an der Universität Salzburg Germanistik und Kunstgeschichte und war Redaktionsmitglied der Zeitschrift „Literatur und Kritik“.

Zu seinen Büchern zählen die im Residenz Verlag erschienenen Romane „Kilimandscharo zweimeteracht“ aus dem Jahr 2005, „Gatterbauerzwei oder Europa überleben“ (2006) und „Stackler oder die Maschinerie der Nacht“ (2008). Daneben veröffentlichte er Erzählungen, Dramolette und Lyrikbände.