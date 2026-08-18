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Salzburg

Löwin „Nala“ gestorben: Trauer um Zoo-Liebling in Salzburg

Das 18 Jahre alte Tier litt schon länger an einer Nierenerkrankung.
18.08.2026, 16:13

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Eine Löwin blickt mit aufmerksamen, bernsteinfarbenen Augen direkt in die Kamera.

Löwin „Nala“ ist am Dienstag im Alter von 18 Jahren im Zoo Salzburg gestorben. Sie litt an fortschreitender Niereninsuffizienz.

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Zur Evaluierung der Lebensqualität wurde das Raubtier, das mehr als 15 Jahre im Tiergarten Hellbrunn beheimatet war, umfassend untersucht. „Nachdem eine Chance auf Heilung ausgeschlossen war, haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, Nala nicht mehr aus der Narkose aufwachen zu lassen“, sagte Geschäftsführerin Sabine Grebner.

Löwin war schon länger krank

Die Trauer bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Tiergarten Salzburg ist groß. „Nala“ sei schon lange nierenkrank gewesen, „sie musste medikamentös eingestellt werden“, erläuterte Grebner. Das Verhalten und die Tagesverfassung der Löwin sei seit vielen Wochen minutiös dokumentiert worden. „So mussten wir leider feststellen, dass die guten Phasen der 18-jährigen Löwin immer weniger und die schlechten Phasen immer länger wurden.“

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„Nala“ hatte viele Jahre im Zoo Salzburg an der Seite des Löwen „Eisi“ verbracht, der im März 2024 gestorben ist. Er wurde damals im Alter von fast 17 Jahren eingeschläfert, nachdem eine tumorartige Veränderung im unteren Bauchraum festgestellt worden war.

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Agenturen, eh  | 

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