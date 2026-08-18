Löwin „Nala“ gestorben: Trauer um Zoo-Liebling in Salzburg

Zur Evaluierung der Lebensqualität wurde das Raubtier, das mehr als 15 Jahre im Tiergarten Hellbrunn beheimatet war, umfassend untersucht. „Nachdem eine Chance auf Heilung ausgeschlossen war, haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, Nala nicht mehr aus der Narkose aufwachen zu lassen“, sagte Geschäftsführerin Sabine Grebner.

Löwin war schon länger krank

Die Trauer bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Tiergarten Salzburg ist groß. „Nala“ sei schon lange nierenkrank gewesen, „sie musste medikamentös eingestellt werden“, erläuterte Grebner. Das Verhalten und die Tagesverfassung der Löwin sei seit vielen Wochen minutiös dokumentiert worden. „So mussten wir leider feststellen, dass die guten Phasen der 18-jährigen Löwin immer weniger und die schlechten Phasen immer länger wurden.“