Zuwachs bei den Polarwölfen: Putzige Welpen im Zoo Salzburg

"In diesem Frühjahr können wir fast sagen, die einen kommen, die anderen gehen", so Geschäftsführerin Sabine Grebner am Dienstag in einer Aussendung.

Die großen Brüder sind nun in Frankreich

Denn die inzwischen etwas mehr als ein Jahr alten Brüder aus dem ersten Wurf sind Mitte Juni nach Frankreich übersiedelt, um dort in einem großzügigen Wildpark inmitten des Nationalparks Mercantour zu leben.