Zehn Nasenbären-Babys im Zoo Schönbrunn zu sehen

Zehn Nasenbären-Jungtiere können beim Klettern und Spielen in der Außenanlage im Wiener Tiergarten Schönbrunn beobachtet werden. Anfang März haben gleich drei Weibchen im Abstand von wenigen Tagen Nachwuchs von einem neu eingezogenen Männchen bekommen. In den ersten Wochen nach der Geburt wurden sie in der Innenanlage versorgt, mittlerweile tragen die Mütter den Nachwuchs in den Mäulern in die Außenanlage, wo die Jungtiere die Umgebung erkunden, hieß es am Freitag vom Zoo.