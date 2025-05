Pferdewildnisprojekt: Unterricht im „Märchenwald“

Doch damit liegen sie falsch. Was sie nicht bemerkt haben, ist ein unscheinbarer Pfad. Der führt durch das Dickicht in einen Wald und bringt Besucherinnen und Besucher zu einem Pferdestall.

Dabei handelt es sich um keinen herkömmlichen Stall, sondern um das „ Pferdewildnisprojekt “: Eine gemeinnützige Initiative, die Kindern mit speziellem Förderbedarf in der Natur dabei hilft, sich selbst besser zu verstehen und in der Schule zu integrieren. „Durch die Interaktion mit unseren Pferden fördern wir die soziale, emotionale und psychische Entwicklung der Kinder und bieten Raum zur Stärkung ihrer Persönlichkeit“, erklärt Initiatorin Waltraud Marsoner .

Sponsoren gesucht Um die laufenden Kosten des Projekts decken zu können, ist der durchführende „Verein zur Förderung der pädagogischen Arbeit mit Pferden in unberührter Natur“ auf der Suche nach Menschen, die finanziell, mit Sachspenden oder mit Arbeitskraft unterstützen möchten. Aktuell wird ein Zugfahrzeug benötigt, um Pferde gefahrlos transportieren zu können.

Der etwas andere Unterricht

Wöchentlich werden Kinder, die meist über die Partnerschule „Stadtteilschule Mittelgasse“ in Mariahilf vermittelt werden, mit einem Fahrtendienst für je zwei Unterrichtsstunden in die Donaustadt gebracht. „Das zählt für die Kinder als reguläre Unterrichtszeit, nur lernen sie hier eben etwas anderes“, sagt Marsoner. Über 1.000 Schülerinnen und Schüler, insbesondere aus Förderklassen oder Sonderschulen, haben seit der Gründung im Jahr 2012 am Projekt teilgenommen.

Der gewählte Standort ist bewusst sehr abgeschieden: „Die Kinder, die hier herkommen, brauchen einen Platz der Ruhe.“ Marsoner habe über die Jahre zudem beobachtet, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefallen daran finden: „Sie nennen den Weg vom Bus zum Stall gern den Märchenwald“.