Kriegsrelikt in Salzburg: Granate an Salzach entdeckt

Ein Sprengkörper am Ufer der Salzach beim Marko-Feingold-Steg mitten in der Stadt Salzburg hat am Donnerstagabend für Aufsehen gesorgt.

Es handelte sich vermutlich um ein Kriegsrelikt. „Die Granate war sehr rostig“, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag zur APA. Ein Passant hatte um 22.30 Uhr die Polizei informiert. Aus Sicherheitsgründen wurden der Steg und die Umgebung des Fundortes bis 0.20 Uhr gesperrt. Der Entminungdienst entfernte die Granate. Verletzt wurde niemand.