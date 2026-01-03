Salzburg

Junge Urlauber in Salzburg wegen Verdachts auf Brandstiftung angezeigt

Feuerwehr im Einsatz
Jugendliche aus Berlin zeigten sich geständig. Sie hätten das Ausmaß ihrer Zündelei nicht einschätzen können, erklärten sie.
Von Wolfgang Atzenhofer
03.01.26, 18:36
Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Zwei deutsche Jugendliche werden beschuldigt, am Freitagnachmittag 16 Uhr, in Mühlbach am Hochkönig im Bezirk St. Johann im Pongau zwei Brandstiftungen  begangen zu haben.

Im Mühlbacher Ortsteil Schlögelberg sollen sie bei einer Scheune Benzin verschüttet und einen Brand gelegt zu haben. Die beiden Burschen, 15 und 16 Jahre aus Berlin, haben dabei zum Glück lediglich leichte Brandspuren hinterlassen. Auf der Terrasse einer daneben stehenden Almhütte legten sie ebenfalls Feuer. Bei anschließenden Löschversuchen wurden sie laut Polizei  von einem Passanten gestört und ergriffen die Flucht. 

Brand verhindert

Die verständigte Feuerwehr Mühlbach konnte mit Ersthelfern ein Übergreifen des Feuers auf das Holzhaus rasch verhindern. Die Jugendlichen wurden im Nahbereich von Mitgliedern der Feuerwehr angehalten und der eintreffenden Polizei übergeben.

Anfahrt zum

Schwierige Anfahrt zum Einsatzort.

Auch die Feuerwehr Bischofshofen rückte zum Brandort,  der aufgrund des Schneefalls nicht leicht zu erreichen war, an. Am Weg zum Brandobjekt wurde noch ein Kleinbus, der in ein Waldstück abzurutschen drohte, zurück auf die Straße gezogen.

Tirol: Tödlicher Rodelunfall eines 63-Jährigen

Bei der Einvernahme durch die Polizei zeigten sich die beiden jungen Urlauber geständig. Sie gaben an, bereits am Nachmittag des Vortages die Eingangstüre der abgelegenen Hütte aufgebrochen zu haben. Dort entwendeten sie lediglich Werkzeug, das sie in der Nähe wieder ablegten.

Feuerwehr Großeinsatz: Werkstattbrand in Puch

Zur Brandstiftung gaben sie an, das Ausmaß ihrer Zündelei nicht richtig eingeschätzt zu haben. Die beiden Deutschen werden auf freiem Fuß angezeigt. Weitere Ermittlungen laufen.

kurier.at, watzenh  | 

Kommentare