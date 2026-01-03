Junge Urlauber in Salzburg wegen Verdachts auf Brandstiftung angezeigt

Zwei deutsche Jugendliche werden beschuldigt, am Freitagnachmittag 16 Uhr, in Mühlbach am Hochkönig im Bezirk St. Johann im Pongau zwei Brandstiftungen begangen zu haben.

Im Mühlbacher Ortsteil Schlögelberg sollen sie bei einer Scheune Benzin verschüttet und einen Brand gelegt zu haben. Die beiden Burschen, 15 und 16 Jahre aus Berlin, haben dabei zum Glück lediglich leichte Brandspuren hinterlassen. Auf der Terrasse einer daneben stehenden Almhütte legten sie ebenfalls Feuer. Bei anschließenden Löschversuchen wurden sie laut Polizei von einem Passanten gestört und ergriffen die Flucht.

Brand verhindert

Die verständigte Feuerwehr Mühlbach konnte mit Ersthelfern ein Übergreifen des Feuers auf das Holzhaus rasch verhindern. Die Jugendlichen wurden im Nahbereich von Mitgliedern der Feuerwehr angehalten und der eintreffenden Polizei übergeben.