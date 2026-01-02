Tirol: Tödlicher Rodelunfall für 63-Jährigen

Ein Rodelunfall im Gemeindegebiet von Nikolsdorf (Bezirk Lienz) hat für einen 63-jährigen Österreicher tödlich geendet.

Der Mann fuhr am Donnerstagnachmittag mit seiner Frau gemeinsam auf einer Rodel von der Rabantalm talwärts. In einer Linkskurve gerieten die beiden über den rechten Rand der Forststraße hinaus und stürzten über hohes Felsgelände sowie steiles Waldgelände ab. Der Ehemann erlitt beim Absturz tödliche Verletzungen, seine Frau wurde schwerstverletzt.