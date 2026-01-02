Feuerwehr Großeinsatz: Werkstattbrand in Puch

Der Brand einer Werkstätte in Puch bei Hallein (Tennengau) hat am Donnerstagabend für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Der 40-jährige Bewohner des angrenzenden Hauses entdeckte das Feuer und alarmierte die Einsatzkräfte.

Dem Mann war es gelungen, durch Löschversuche mit einem Gartenschlauch ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude zu verhindern. Mehr als 100 Feuerwehrleute konnten den Brand rasch löschen. Verletzt wurde laut Polizei niemand.