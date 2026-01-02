Rettungseinsätze bei zwei Alpinunfällen: Mehrere Verletzte im Lungau
Zwei nahezu zeitgleiche Alpinunfälle haben Einsatzkräfte im Lungau am Donnerstag im Bereich Bundschuh-Schönfeld auf Trab gehalten. Mehrere Personen wurden verletzt.
Drei deutsche Wanderer waren im Bereich des Großen Königstuhls (2.336 Meter Seehöhe) unterwegs, als es beim Abstieg zu Stürzen kam. Eine Person wurde schwer verletzt.
Oberösterreicherin stürzte
Schwere Verletzungen erlitt auch eine 53-jährige Skitourengeherin. Die Oberösterreicherin stürzte bei der Abfahrt vom Schilchernock (2.270 m).
Wie die Salzburger Bergrettung in einer Aussendung informierte, haben am Nachmittag zwei Skitourengeher die Stürze der Wanderer am Königstuhl beobachtet. Sie alarmierten die Rettungskräfte und leisteten Erste Hilfe. Bergrettungskräfte der Ortsstelle Tamsweg rückten aus, zudem standen zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Die schwer verletzte Person wurde per Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Klagenfurt geflogen, die beiden Begleiter ins Tal nach Schönfeld gebracht.
Die Skitourengeherin, die sich bei der Abfahrt vom Schilchernock in Richtung Karneralm am Bein verletzt hatte, wurde nach der Erstversorgung durch das Team eines Rettungshubschraubers in die Landesklinik Tamsweg geflogen. Die übrigen Mitglieder der Skitourengruppe fuhren selbstständig ins Tal ab.
Einsatzleiter lobt gute Zusammenarbeit der Rettungskräfte
"Dank der sehr guten Zusammenarbeit zwischen Bergrettung, Alpinpolizei und den beiden Hubschrauberbesatzungen konnten beide Einsätze rasch und erfolgreich abgearbeitet werden", erklärte Einsatzleiter Robert Stecker von der Bergrettung Tamsweg. Im Einsatz standen insgesamt zwei Alpinpolizisten, das Hubschrauberteam des Polizeihubschraubers Libelle, die beiden Rettungshubschrauber C11 und C99 sowie zehn Einsatzkräfte der Bergrettung Tamsweg. Sie konnten die Einsätze um 19.38 Uhr beenden.
