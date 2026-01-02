Rettungseinsätze bei zwei Alpinunfällen: Mehrere Verletzte im Lungau

Zwei nahezu zeitgleiche Alpinunfälle haben Einsatzkräfte im Lungau am Donnerstag im Bereich Bundschuh-Schönfeld auf Trab gehalten. Mehrere Personen wurden verletzt.

Drei deutsche Wanderer waren im Bereich des Großen Königstuhls (2.336 Meter Seehöhe) unterwegs, als es beim Abstieg zu Stürzen kam. Eine Person wurde schwer verletzt.

Oberösterreicherin stürzte

Schwere Verletzungen erlitt auch eine 53-jährige Skitourengeherin. Die Oberösterreicherin stürzte bei der Abfahrt vom Schilchernock (2.270 m).

Wie die Salzburger Bergrettung in einer Aussendung informierte, haben am Nachmittag zwei Skitourengeher die Stürze der Wanderer am Königstuhl beobachtet. Sie alarmierten die Rettungskräfte und leisteten Erste Hilfe. Bergrettungskräfte der Ortsstelle Tamsweg rückten aus, zudem standen zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Die schwer verletzte Person wurde per Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Klagenfurt geflogen, die beiden Begleiter ins Tal nach Schönfeld gebracht.