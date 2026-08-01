Perfide Masche mit Rechnungen: Betrüger wollten Firmen ausnehmen

Ein Rechnungsbetrug und ein Versuch sind in Salzburg aufgeflogen. Im Mai erstattete eine Immobilienfirma Anzeige, nachdem ihre Überweisung von 58.200 Euro auf ein manipuliertes Konto gegangen war. Im Juli zeigte eine Wohnbaugesellschaft einen versuchten Betrug an. Dabei ging es um eine Überweisung von 228.420 Euro, die aber nicht getätigt wurde. Beide Kontoinhaber wurden ausgeforscht und angezeigt, teilte die Polizei mit.

Die Absender der E-Mails, auf denen die Betrügereien gründeten und an die Firmen ergangen sind, sind noch unbekannt. Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen ist derzeit laut Auskunft der Polizei Salzburg, ob die Kontoinhaber die Mails selber verfassten, sie gemeinsame Sache mit Unbekannten machten oder aber „Money Mules“ sind. Letztere sind Personen, die ihre Konten für einen gewissen Betrag zur Verfügung stellen, damit darüber Fremdgeld laufen kann. Diese „Geldesel“ würden von Kriminellen häufig über soziale Medien oder täuschend echte Jobangebote angeworben.

Immobilienfirma erhielt Geld zurück

Die Salzburger Immobilienfirma überwies im April einen Rechnungsbetrag von 58.200 Euro auf ein Konto, dessen ursprüngliche IBAN durch eine andere ersetzt worden war. Die 21-jährige Kontoinhaberin wurde nach der Anzeige ermittelt, das Geld sichergestellt und an das geschädigte Unternehmen rücküberwiesen.