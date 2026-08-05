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Salzburg

Hoteldiebin gefasst: 800 Euro aus Salzburger Hotelzimmer gestohlen

Eine 41-jährige Ungarin wurde auf frischer Tat ertappt und ist bei der Polizei bereits amtsbekannt.
05.08.2026, 11:43

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Polizei-Abzeichen auf einer Uniform.

Eine ungarische Staatsbürgerin brach Sonntagabend in ein Hotelzimmer im Andräviertel in Salzburg ein: Die 41-Jährige besorgte sich widerrechtlich den Schlüssel und ging so in ein Zimmer, das nicht ihres war.

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Laut Polizei stahl sie aus einer Geldbörse 800 Euro. Womit sie nicht gerechnet hat: der 48-jährige Hotelgast kam zurück in sein Zimmer und hat die Frau auf frischer Tat ertappt. Daraufhin versuchte die Ungarin zu flüchten. Sie wurde jedoch von dem vietnamesischen Hotelgast verfolgt und angehalten.

Diebin ist amtsbekannt

Die festgenommene Frau ist der Salzburger Polizei aufgrund mehrerer Eigentumsdelikte in Salzburg bereits amtsbekannt. Nach ihrer Anhaltung verweigerte sie die Aussage. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg wurde sie festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg verbracht.

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