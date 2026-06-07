Auto stürzt in Hallstatt in Bach: Vier Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall in Hallstatt (Bezirk Gmunden) ist am Samstagabend ein Auto von einer Brücke rund vier Meter in den Gosaubach gestürzt. Alle vier Insassen wurden dabei verletzt.

Passanten bargen die Verunglückten aus dem Fahrzeug und holten Hilfe. Die Rettungskräfte brachten die Verletzten nach der Erstversorgung in das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl sowie in das Unfallkrankenhaus Salzburg, teilte die Polizei mit.

Die Lenkerin, eine 31-jährige Inderin aus Deutschland, war gegen 20.25 Uhr im Bereich Gosauzwang aus bisher unbekannter Ursache gegen das Brückengeländer geprallt. Das Auto durchstieß das Geländer und stürzte in den Bach.