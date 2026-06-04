E-Scooter-Unfall: Alkoholisierte schleppten sich mit Gürtel ab

Eine "Abschleppaktion" zweier E-Scooter auf der B1 in Neumarkt am Wallersee (Flachgau) hat mit einem Unfall geendet. Ein 31-jähriger Roller-Fahrer hatte einen 39-Jährigen mit einem Gürtel auf dessen Scooter gezogen.

Dabei kam der Hintere zu Sturz und wurde verletzt. Der vordere Fahrer hatte fast 2,8 Promille Alkohol im Blut, beim Gestürzten wurden knapp 1,2 Promille gemessen. Dieser wurde in ein Spital gebracht. Der Unfall hat sich am Dienstagabend ereignet, so die Polizei.