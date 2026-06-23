Bergsteiger (21) verunglückte am Großen Wiesbachhorn im Pinzgau

Der Mann hatte mit einem Begleiter das Große Wiesbachhorn (3.564 m) bestiegen. Der Tscheche sei - wahrscheinlich bei der Querung eines Schneefeldes - tödlich abgestürzt, sagte Martin Voglreiter, Einsatzleiter der Bergrettung Kaprun.

Der Unfall ereignete sich im Bereich des Unteren Fochezkopfes (3.033 m).