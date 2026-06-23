Bergsteiger (21) verunglückte am Großen Wiesbachhorn im Pinzgau
Der Mann hatte mit einem Begleiter das Große Wiesbachhorn (3.564 m) bestiegen. Der Tscheche sei - wahrscheinlich bei der Querung eines Schneefeldes - tödlich abgestürzt, sagte Martin Voglreiter, Einsatzleiter der Bergrettung Kaprun.
Der Unfall ereignete sich im Bereich des Unteren Fochezkopfes (3.033 m).
Der Begleiter des Verunglückten stieg zum Heinrich-Schwaiger-Haus (2.802 m) ab und verständigte die Einsatzkräfte. Die Bergretter aus Kaprun wurden kurz vor 17.00 Uhr alarmiert. "Zuerst hagelte es stark und es war aufgrund der kritischen Wetterlage unklar, ob uns ein Hubschrauberteam unterstützen konnte", berichtete Voglreiter, der gemeinsam mit insgesamt dreizehn Bergrettern und Bergretterinnen aus Kaprun in den Einsatz ging.
Der tödlich Verunglückte wurde schließlich vom Hubschrauberteam der Polizei geborgen, der Begleiter wurde mit dem Rettungshubschrauber Team Alpin Heli 6 ins Tal geflogen. Der Einsatz wurde um 19.30 Uhr beendet.
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