200 Personen in Salzburg evakuiert: Kanalreinigung löst Einsatz aus

Wegen stechenden Gasgeruchs in der Luft ist am Mittwochvormittag im Gewerbegebiet Steindorf bei Straßwalchen (Flachgau) Gasalarm ausgelöst worden. Aus Sicherheitsgründen wurden rund 200 Personen auf fünf umliegenden Firmengebäuden evakuiert.

Doch weder Messungen des Gasnetzbetreibers noch der Feuerwehr konnten eine erhöhte Gaskonzentration feststellen. Schließlich stellte sich heraus: Schuld für den Fehlalarm waren Kanalräumarbeiten einer ortsansässigen Firma.

Rund 30 Personen im Einsatz

„Das Auspumpen des Kanals hat einen unangenehmen Geruch erzeugt, der von Personen als Gasgeruch wahrgenommen wurde. Darum wurde Alarm geschlagen“, sagte Einsatzleiter Hanspeter Standl von der Feuerwehr Straßwalchen zur APA.

Rund 30 Personen von Feuerwehr, Polizei und des Roten Kreuzes seien mit sechs Fahrzeugen im Einsatz gewesen, gegen 11.40 Uhr gab es dann Entwarnung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten wieder zurück an ihre Arbeitsplätze kehren.