Frau verliert durch Social-Media-Betrug 25.000 Euro
Der Betrüger hat schriftlich mit dem Opfer kommuniziert und die Frau zu weiteren Investitionen überredet.
Zusammenfassung
- Pongauerin verliert durch Online-Betrug nach Social-Media-Anzeige rund 25.000 Euro.
- Betrüger verspricht hohe Erträge und überredet das Opfer zu mehreren Einzahlungen.
- Polizei ermittelt nach Anzeige der Frau, nachdem Kontakt schriftlich erfolgte.
Durch eine Werbeanzeige auf einer Social-Media-Plattform ist eine Pongauerin Ende September auf einen Online-Betrug reingefallen und hat so rund 25.000 Euro verloren. Der 52-Jährigen waren in der Annonce hohe Erträge bei geringem Investment versprochen worden.
Betrüger kontaktiert Opfer schriftlich
Nach einer ersten Einzahlung von 250 Euro in der ersten Oktoberwoche folgten durch die Überredungskunst eines vorerst Unbekannten zwei weitere Einzahlungen, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.
Der Betrüger nahm schriftlich Kontakt zu der Salzburgerin auf und überredete sie in den Chats zu weiteren Investments, die letztlich fünfstellig wurden. Die Frau erstattete Anzeige, die Ermittlungen der Polizei in dem Fall liefen noch.
