Falsches Glück: Chat-App-Betrug kostet Frau hohe Summe

Im Bezirk Eisenstadt-Umgebung wurde eine 47-jährige Frau Opfer eines Gewinnspielbetrugs. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei, nachdem sie in einer App zu einem Gruppenchat hinzugefügt worden war.

In diesem Chat warb ein unbekannter Täter mit großen Gewinnsummen bei niedrigen Investitionen. Innerhalb eines Monats ließ sich die Frau mehrmals überreden, Geld zu überweisen – insgesamt eine mittlere fünfstellige Summe.