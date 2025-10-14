Falsches Glück: Chat-App-Betrug kostet Frau hohe Summe
Eine 47-jährige Frau aus Eisenstadt-Umgebung wurde Opfer eines Gewinnspielbetrugs über eine Chat-App und verlor eine fünfstellige Summe.
Im Bezirk Eisenstadt-Umgebung wurde eine 47-jährige Frau Opfer eines Gewinnspielbetrugs. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei, nachdem sie in einer App zu einem Gruppenchat hinzugefügt worden war.
In diesem Chat warb ein unbekannter Täter mit großen Gewinnsummen bei niedrigen Investitionen. Innerhalb eines Monats ließ sich die Frau mehrmals überreden, Geld zu überweisen – insgesamt eine mittlere fünfstellige Summe.
Für die angebliche Auszahlung der Gewinne sollte sie schließlich noch eine Provision zahlen. Erst dann bemerkte sie den Betrug.
Die Polizei ermittelt und warnt vor ähnlichen Maschen:
Man solle keine persönlichen Daten preisgeben, nicht über unbekannte Plattformen investieren und bei Verdacht sofort Anzeige erstatten.
