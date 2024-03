Fahrt in die Ferien: 16 Kilometer langer Stau in Salzburg

Der Osterreiseverkehr hat am Gründonnerstag auf der Tauernautobahn in Salzburg in Fahrtrichtung Villach vor dem Tunnel-Baustellenbereich für kilometerlange Staus gesorgt. Am Nachmittag bildete sich von Golling bis Puch bei Hallein ein Rückstau von rund 16 Kilometern, was stundenlange Wartezeiten zur Folge hatte. "Das ist derzeit mit Abstand der längste Stau in ganz Österreich", sagte ein ÖAMTC-Sprecher zur APA. "Die Anfahrtszeit ist schon auf drei Stunden gestiegen."