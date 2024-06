87-Jähriger E-Biker kam bei Unfall ums Leben

Tödliche Verletzungen erlitt ein 87-jähriger Flachgauer bei einem Verkehrsunfall in Bergheim am Mittwochvormittag. Der Mann war mit seinem E-Bike auf der Mitterstraße von Bergheim kommend in Richtung Muntigl unterwegs gewesen.

Zur selben Zeit fuhr eine 42-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Flachgau auf der Straße Siggerwiesen in Richtung Lamprechtshausener Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es im Kreuzungsbereich zu dem fatalen Zusammenstoß.

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte begannen Beamte der Polizeistreife beim mit Reanimationsmaßnahmen. Der Mann verstarb aber noch an der Unfallstelle. Ein Sachverständiger wird zur Klärung der Unfallursache beigezogen.