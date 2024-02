Drei Verletzte nach Frontalcrash im Salzburger Pongau

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Pinzgauer Bundesstraße unmittelbar vor dem Schönbergtunnel in Schwarzach sind am Samstagvormittag drei Personen verletzt worden. Die beiden Lenker, ein 37-jähriger Rumäne und ein 36-jähriger Pinzgauer, wurden in ihren Pkw eingeklemmt und schwer verletzt.