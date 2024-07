Deutscher Alkolenker flüchtete vor Polizei nach Österreich

Ein 60-jähriger Pkw-Lenker aus Deutschland ist am Mittwochabend in Bad Reichenhall (Bayern) während einer Fahrzeugkontrolle mit stark überhöhter Geschwindigkeit vor der Polizei geflüchtet. Dabei missachtete er sämtliche Anhalteversuche der Beamten und fuhr bei Bayrisch Gmain über die Staatsgrenze nach Österreich. Auf der schmalen und kurvigen Straße zwischen Großgmain und Grödig geriet der Mann ins Schleudern. Der Wagen kam von der Straße ab und in einem Bachbett zu stehen.