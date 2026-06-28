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Salzburg

Kletterer stürzte am Untersberg in den Tod

Angehörige hatten den 57-Jährigen als vermisst gemeldet. Ein Hubschrauber entdeckte die Leiche des Bergsteigers.
28.06.2026, 16:39

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Ein gelber ÖAMTC Hubschrauber fliegt über einem wolkenlosen Himmel.

Ein 57-Jähriger aus dem Salzburger Land ist am Samstag beim Klettern über den Ostgrat auf den Untersberg auf deutscher Seite tödlich abgestürzt. 

Angehörige hatten den Sportler am Nachmittag bei der Salzburger Polizei als vermisst gemeldet. 

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Hubschrauber entdeckte Leiche

Eine großangelegte Suchaktion folgte von Österreich aus, wobei aus einem Hubschrauber eine abgestürzte Person entdeckt wurde. Eine zum Unfallort geflogene Notärztin konnte nur noch den Tod feststellen, informierte die bayerische Polizei.

Salzburg
Agenturen, sta  | 

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