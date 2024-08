Bergsteiger kam bei Sturz in Randkluft in den Hohen Tauern ums Leben

In den Hohen Tauern in Salzburg ist am Dienstag ein Bergsteiger in eine Randkluft gestürzt und ums Leben gekommen. Wie die Bergrettung informierte, war der Mann Teil einer zwölfköpfigen Alpenvereinsgruppe aus der Steiermark, die am Weg über das Krimmler Törl (2.776 Meter) zur Kürsingerhütte war. Dabei überquerte die Gruppe einen Gletscher. Kurz bevor der Mann wieder Fels unter den Füßen hatte, brach unter ihm das Eis weg und er stürzte in den Spalt zwischen Fels und Eis.