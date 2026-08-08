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Land Salzburg

Beim Abbiegen von Lkw gerammt: 32-jährige Radfahrerin getötet

Polizei ermittelt nach tödlicher Kollision auf Kreuzung in Thalgau.
08.08.2026, 10:23

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Weiße Gedenkfahrrad-Skulptur mit Kerzen am Fuß einer Brücke bei Dämmerung.

Eine 32-jährige Radfahrerin ist am Freitagnachmittag an einer Straßen-Kreuzung in Thalgau in Salzburg (Flachgau) von einem Lastwagen erfasst und getötet worden. Der Lkw hatte die Frau beim Linksabbiegen gerammt. Die 32-jährige erlitt tödliche Verletzungen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauerten noch an, berichtete die Polizei am Samstag.

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Nach derzeitigem Kenntnisstand war die Salzburgerin auf der Salzburger Straße in Richtung Thalgau unterwegs. Der 56-jährige Kraftfahrer bog mit dem Lastwagen zu dieser Zeit an der Kreuzung mit der Plainfelder Straße nach links in Richtung Plainfeld ab, wo es zur verhängnisvollen Kollision kam.

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