Beim Abbiegen von Lkw gerammt: 32-jährige Radfahrerin getötet

Eine 32-jährige Radfahrerin ist am Freitagnachmittag an einer Straßen-Kreuzung in Thalgau in Salzburg (Flachgau) von einem Lastwagen erfasst und getötet worden. Der Lkw hatte die Frau beim Linksabbiegen gerammt. Die 32-jährige erlitt tödliche Verletzungen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauerten noch an, berichtete die Polizei am Samstag.