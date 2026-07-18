Schwarzarbeit und Fake-Parfums in Barbershops enttarnt

Bei Schwerpunktkontrollen in Barbershops im Zeitraum von 29. Juni bis 5. Juli in Oberösterreich und Salzburg haben die Finanzbehörden insgesamt 77 Gesetzesübertretungen festgestellt.

Die Palette der Verfehlungen reichte von illegaler Beschäftigung bis hin zum Verkauf gefälschter Markenparfums, wie das Finanzministerium am Samstag in einer Aussendung berichtete.